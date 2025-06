Samanta Togni a La volta buona sul divorzio da Mario Russo | Mi sono ritrovata

Samanta Togni racconta la sua rinascita dopo il divorzio da Mario Russo a "La Volta Buona", dimostrando che anche nei momenti difficili si può trovare la forza di ricominciare. In un periodo in cui le relazioni vengono messe alla prova, la sua storia diventa il simbolo di una nuova consapevolezza femminile. Riscoprire se stesse è il primo passo verso la felicità: cosa ne pensate? La vita continua e Samanta ne è l’esempio più luminoso!

A La Volta Buona si scherza e si ride parecchio, ma c’è anche spazio per le emozioni. Quelle, ad esempio, di una donna che, salutato il suo grande amore, ritrova sé stessa e torna a sorridere. È la storia di Samanta Togni, la ballerina e conduttrice che, ospite di Caterina Balivo, è tornata a raccontare della fine della relazione con l’ex marito Mario Russo, di cui si dichiara affatto pentita. Samanta Togni torna a sorridere. Nello studio di Caterina Balivo, nella puntata di martedì 3 giugno, c’era Samanta Togni. L’ex campionessa di Ballando con le stelle, che ultimamente abbiamo visto agguerritissima a Pechino Express, è tornata a La Volta Buona a raccontare della fine della relazione con Mario Russo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Samanta Togni a La volta buona sul divorzio da Mario Russo: “Mi sono ritrovata”

Leggi anche Samanta Togni, chi è l’ex marito Mirko Trappetti e padre del figlio Edoardo - Samanta Togni, famosa ballerina, è stata sposata con Mirko Trappetti, figlio di un imprenditore avicolo di Terni, dal quale ha avuto un figlio, Edoardo, nel 2001.

