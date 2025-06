Salvini | Ponte opera più grande dell' Occidente Poi l' attacco alla Cgil

Matteo Salvini ha svelato il progetto per il ponte più grande dell'Occidente, un simbolo di ripartenza e innovazione. Ma non sono mancate polemiche, con un attacco alla CGIL che ha acceso il dibattito sulle politiche lavorative attuali. In un periodo in cui la crescita sostenibile è al centro della scena, quale sarà il ruolo di queste infrastrutture nel nostro futuro? Scopriamo insieme le implicazioni di questa visione audace!

Il ministro è stato intervistato dal direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, all’incontro “Il Futuro è ancora verde?”, evento organizzato dal quotidiano romano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salvini: "Ponte opera più grande dell'Occidente". Poi l'attacco alla Cgil

Leggi anche Ponte Stretto, Salvini: con Quirinale interlocuzione diretta - Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha confermato durante il Festival dell’Economia di Trento che l’interlocuzione con il Quirinale è “diretta”, sminuendo il dibattito mediatico come “botta e risposta giornalistico”.

Segui queste discussioni sui social

#ponte #stretto #viminale #terzomandato #stupirsi #papeete #salvini amenti #lamentele #pareridiparte #radiobasemn Leggi la discussione

Mattarella ha bloccato una norma di Salvini sui controlli antimafia per il ponte sullo Stretto [@politica]( [ La Presidenza della Repubblica ha escluso da un nuovo decreto una misura che accentrava nel Ministero dell’Interno la supervision… Leggi la discussione

Tutte le promesse non mantenute da Salvini sui cantieri del ponte sullo Stretto [@politica]( [ Da quando è ministro, ha annunciato varie date per la loro apertura, tutte rinviate Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ponte, Salvini parte in tour mentre le indagini avanzano; Ponte, l'annuncio definitivo di Salvini: Tra poche settimane progetto approvato e cantiere al lavoro; Ponte e rischio infiltrazioni, Salvini rassicura e Bonelli lo provoca: Ecco i mafiosi che hanno acquistato i terreni dove sorgerà l'opera. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il futuro è ancora verde? Salvini sul Ponte sullo Stretto: Cgil unico sindacato che protesta per i posti di lavoro

iltempo.it scrive: “Quando c’è l’opera più grande dell’occidente da 13 miliardi e mezzo è chiaro che in due realtà, come Reggio Calabria e Messina, occorre vigilare al massimo e prevenire. Bisogna metterci tutta l’atten ...

Ponte, Salvini parte in tour mentre le indagini avanzano

Come scrive ilmanifesto.it: Giustizia (Politica) Le mafie hanno già messo gli occhi sugli appalti del ponte sullo Stretto di Messina? Niente paura, c’è il «tour antimafia» di Matteo Salvini, che oggi sarà a Reggio Calabria e dom ...

Salvini: "Il Ponte da solo non risolve problemi. Accelerare tragitti Roma-Reggio e Palermo-Messina"

Secondo repubblica.it: Salvini: "Il ponte da solo non risolve problemi. Accelerare tragitti Roma-Reggio e Palermo-Messina" Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto alle domande dei giorna ...