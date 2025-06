Salihamidzic Juventus nuove conferme | può essere lui l’uomo giusto come direttore sportivo! La rivelazione sull’ex bianconero

Salihamidzic alla Juventus: un nome che potrebbe segnare una svolta decisiva per il club. Secondo recenti rivelazioni, l'ex bianconero e attuale ds del Bayern Monaco è considerato l'uomo giusto per guidare la rinascita della Vecchia Signora. In un contesto calcistico in continua evoluzione, la scelta di un dirigente con esperienza internazionale potrebbe rivelarsi cruciale per riportare la Juve ai vertici. Riuscirà a far brillare di nuovo le stelle bianconere?

Salihamidzic Juventus, nuove conferme: la rivelazione sul ds ed ex bianconero. Cosa filtra sul dirigente con esperienza nel Bayern Monaco. Gianni Balzarini, di Sport Mediaset, così sul nuovo direttore sportivo della Juve. Le dichiarazioni sul nome di Salihamidzic per i bianconeri. SALIHAMIDZIC – «Mi sembra molto capace, visto che ha ricoperto questo ruolo nel Bayern Monaco. Mi piacerebbe molto se dovesse arrivare Salihamidzic: un altro juventino, importato ovviamente, perché lui era arrivato a giocare nei periodi della rinascita, della ricostruzione, dopo che la Juve aveva subito quello che aveva subito, dopo che era stata mandata in Serie B. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salihamidzic Juventus, nuove conferme: può essere lui l’uomo giusto come direttore sportivo! La rivelazione sull’ex bianconero

Leggi anche Salihamidži? Juventus: un ritorno di fiamma? “Brazzo” tra passato da guerriero bianconero e futuro da dirigente per la rinascita - Il nome di Hasan "Brazzo" Salihamidži torna a brillare in casa Juventus, evocando ricordi di un passato glorioso e l'aspettativa di un futuro radioso.

Salihamidzic Juve, solo conferme: è lui in pole position per il ruolo di nuovo ds bianconero, sullo sfondo due alternative. Ultime

Juve, dopo Comolli e Chiellini si cerca il ds: cresce il nome di Salihamidzic

