La Juventus sembra voler puntare su Hasan Salihamidzic come nuovo direttore sportivo, un segnale chiaro di rinnovamento in un periodo di crisi per i colori bianconeri. Questa scelta non è solo una questione di nomi, ma riflette un trend più ampio nel calcio: la ricerca di figure che possano portare innovazione e competenza. Riuscirà Salihamidzic a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Juve? La curiosità cresce!

Salihamidzic Juve, solo conferme: è lui in pole position per il ruolo di nuovo ds bianconero, sullo sfondo restano in piedi queste due alternative. Dopo le voci di queste ultime ore piovono conferme circa un interesse della Juve nei confronti di Hasan Salihamidzic per il ruolo di nuovo direttore sportivo del club bianconero. A confermarlo questa mattina è Tuttosport, che rivela anche che il suo nome aleggia ormai da parecchi mesi sui cieli della Continassa. Il dirigente che si è formato al Bayern Monaco è in pole position su altri due candidati, che comunque restano in corsa: Massara da un lato e Diego Lopez dall’altro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salihamidzic Juve, solo conferme: è lui in pole position per il ruolo di nuovo ds bianconero, sullo sfondo due alternative. Ultime

