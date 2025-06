Salerno un consiglio sulle nuove spiagge | più servizi

Salerno si prepara a brillare con le nuove spiagge di Pastena! Durante l'ultima riunione del consiglio comunale, è emerso un piano ambizioso per dotare queste aree di servizi moderni. Un segnale chiaro: la crescente attenzione al turismo sostenibile sta trasformando il nostro litorale in una meta da non perdere. I cittadini sono entusiasti e l'interesse è palpabile. Non resta che scoprire come queste novità cambieranno le nostre estati!

Riunione questa mattina del consiglio comunale a Salerno per alcune manovre di bilancio e il programma Prius. Ma l'attenzione del civico consesso è stata dedicata anche alla dotazione di nuovi servizi per le spiagge nate dal ripascimento, nel quartiere di Pastena. L'entusiasmo dei cittadini non solo del capoluogo, ma venuti anche da fuori a testare il nuovo lido è evidente dalla viralità con la quale viaggiano in rete video e foto dell'intervento ultimato sui primi 250 metri di spiaggia. Non mancano però critiche e sollecitazioni. Il consigliere comunale Roberto Celano ha proposto durante la riunione del consiglio comunale di trasferire il parcheggio dei camper situato proprio di fronte alle spiagge in un'altra area, più periferica e di destinare quella zona alla sosta delle vetture.

