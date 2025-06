Salerno corso Vittorio Emanuele cambia volto | i lavori corrono più veloci del previsto

Corso Vittorio Emanuele a Salerno sta subendo una trasformazione straordinaria! I lavori di ripavimentazione avanzano più velocemente del previsto, regalando nuova vita al centro cittadino. Questo progetto non è solo un miglioramento estetico, ma rappresenta anche un trend crescente in molte città italiane: l'attenzione alla riqualificazione degli spazi pubblici. Riprendiamoci i nostri luoghi, perché ogni passo conta nel costruire un futuro migliore!

Procedono a ritmo sostenuto – e con un sorprendente anticipo sulla tabella di marcia – i lavori di ripavimentazione dell’ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele, il cuore pulsante del centro cittadino di Salerno. Dopo la riapertura di via Torretta, ora è stato completato anche il segmento compreso tra piazza Portanova e via Torretta, da cui sono state rimosse le transenne. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il cantiere avanzerà rapidamente fino a raggiungere l’incrocio con via Velia nei prossimi giorni. La nuova pavimentazione, chiara e ordinata, sta già restituendo un’immagine rinnovata alla passeggiata commerciale più frequentata della città, offrendo ai salernitani un’anteprima concreta del futuro volto del corso principale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, corso Vittorio Emanuele cambia volto: i lavori corrono più veloci del previsto

