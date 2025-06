Sale la febbre per 999 Tuscany Grand Rando

Sale la febbre per la 999 Tuscany Grand Rando! Giovedì, il pittoresco Ponte d'Arbia si prepara a ricevere oltre 350 cicloturisti in un viaggio che celebra non solo la bellezza delle Crete Senesi, ma anche la crescente passione per il cicloturismo in Italia. Un evento che unisce sport, natura e comunità, dimostrando come la bicicletta possa essere un potente strumento di connessione e scoperta. Non perdere l’atmosfera elettrizzante!

Cresce a Ponte d'Arbia e nelle Crete Senesi l'attesa per arrivo della decima tappa della 999 Tuscany Grand Rando. Giovedì, con partenza da Ponte Buriano (Arezzo), gli oltre 350 cicloturisti al via quest'anno, arriveranno a Ponte d'Arbia. Il paese è tutto mobilitato per accogliere come si deve questo coloratissimo esercito di appassionati di ciclismo che partirà domani dal Parco di San Rossore e attraverserà la Toscana: circa 1200 chilometri che i partecipanti dovranno percorrere, per regolamento, in 95 ore, pedalando giorno e notte. Chi ruscirà nell'impresa otterrà il brevetto di randonnée internazionale.

