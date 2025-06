Sagra del Saval

La Sagra del Saval sta per tornare, dal 5 all'8 giugno 2025! Organizzata dalla Comunità Parrocchiale di Santa Maria Maddalena al Forte Procolo, è l'occasione perfetta per vivere il calore della tradizione. Gustosi piatti tipici, serate danzanti e tornei emozionanti rendono questo evento imperdibile. Non solo una festa, ma un momento di comunità che si inserisce nel trend crescente delle sagre locali: riscoprire la cultura culinaria e sociale del nostro territorio

