Safonov vince la Champions col PSG e salda il debito con l’ex moglie | in Russia era “fuorilegge”

Safonov, protagonista sul campo con il PSG, ha recentemente messo a segno una vittoria personale: ha saldato il debito con la sua ex moglie, un passo significativo dopo il suo passato in Russia. Con 700 mila euro in ballo, la sua storia riflette come sport e vita privata possano intrecciarsi, mostrando che le vere sfide non si giocano solo negli stadi. Scopri come questa esperienza possa ispirare altri atleti!

L'estremo difensore russo, secondo di Donnarumma, ha vinto un'altra partita dopo l'Inter ma questa volta fuori dal campo. Ha patteggiato e verserĂ alla ex consorte circa 700 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

