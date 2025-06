Saelemaekers | "Sono un giocatore del Milan parlerò con Allegri Restare? Un'opzione che mi piace"

Alexis Saelemaekers, talento del Milan, ha dichiarato con entusiasmo: "Sono un giocatore rossonero e restare è un'opzione che mi piace." Questa affermazione non solo sottolinea la sua volontà di continuare a crescere, ma si inserisce anche nel contesto di un Milan in cerca di rinforzi per tornare a dominare in Serie A. La sua voglia di rimanere al club potrebbe rivelarsi cruciale in vista della prossima stagione. Cosa ne pensate?

Alexis Saelemaekers, dal ritiro del Belgio, ha parlato in conferenza stampa: `La mia è stata una buona stagione, sono molto contento. Ora sono. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Roma, Ghisolfi: "Vogliamo tenere Saelemaekers" - Florent Ghisolfi, ds della Roma, ha espresso il desiderio di tenere Saelemaekers, protagonista della prossima sfida contro il Milan nella 37ª giornata di Serie A.

