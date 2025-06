Sacchi commenta il caso Acerbi | Non si può rifiutare la Nazionale! Episodio che mi ha fatto un forte dispiacere

Arrigo Sacchi non le manda a dire: commentando il rifiuto di Acerbi alla Nazionale, sottolinea l'importanza di indossare la maglia azzurra. Un episodio che accende il dibattito sull’orgoglio sportivo e il senso di appartenenza, fattori cruciali in un periodo in cui l'identità nazionale è più che mai sotto esame. La scelta di un calciatore può influenzare non solo la sua carriera, ma anche il morale di una nazione intera. Un invito a riflettere

Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan ha commentato il rifiuto della convocazione in Nazionale da parte di Francesco Acerbi: le sue dichiarazioni. Continua a far discutere il rifiuto della convocazione in Nazionale da parte di Francesco Acerbi. Il difensore dell’ Inter, rientrato nella lista dei convocati di Spalletti dopo più di un anno, ha deciso di non presentarsi a Coverciano per delle tensioni arretrate con il CT di Certaldo. Decisione che ha attirato le critiche di tantissime personalità dello sport, che hanno ritenuto inaccettabile la scelta di non rappresentare l’Azzurro. Anche Sacchi, leggendario allenatore del Milan ed ex CT dell’Italia, ha commentato la scelta di Acerbi a La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sacchi commenta il caso Acerbi: «Non si può rifiutare la Nazionale! Episodio che mi ha fatto un forte dispiacere»

