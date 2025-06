Sabaudia celebra la Repubblica | Senza memoria non c’è futuro

Sabaudia celebra la Repubblica con un gesto ricco di significato: la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti. In un momento in cui il nostro Paese cerca di rafforzare l’identità collettiva, ricordare chi ha combattuto per la libertà è fondamentale. La cerimonia, guidata dal sindaco Alberto Mosca e da rappresentanti militari, sottolinea che senza memoria non c'è futuro. Un invito a tutti noi a riflettere sul valore della storia.

Sabaudia, 3 giugno 2025- Cerimonia densa di significato oggi pomeriggio a Sabaudia. Per onorare la Festa della Repubblica è stata deposta una corona d’alloro al monumento dei Caduti in piazza Circe. A compiere il gesto, con rispetto e sobrietà, il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, accompagnato da Ufficiale superiore del Comando Artiglieria e dal Presidente dell’Associazione Artiglieri di Sabaudia. “Sono trascorsi 79 anni da quando, con il voto del referendum, il popolo italiano scelse la Repubblica. Ricordare chi ha costruito la nostra libertà non è retorica, è dovere morale. Senza memoria non c’è futuro e senza rispetto per chi ha dato tutto, non c’è civiltà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

