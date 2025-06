Russia-Ucraina nuovo round negoziati | Mosca chiede ritiro truppe dalle regioni annesse

Si riaccendono le speranze di pace tra Russia e Ucraina con un nuovo round di negoziati a Istanbul, ma il cammino è ancora tortuoso. Mosca ha chiesto il ritiro delle truppe dalle regioni annesse: una richiesta che segna un cambio di passo in un conflitto che continua a tenere il mondo col fiato sospeso. Che impatto avrà questa nuova fase sulle dinamiche geopolitiche globali? Un momento cruciale da seguire attentamente.

IN AGGIORNAMENTO – È durato poco più di un’ora il secondo round di colloqui fra Russia e Ucraina, tenutosi a Istanbul come il primo incontro dello scorso 16 maggio. Al tavolo dei negoziati la Russia, la cui delegazione era guidata dal consigliere di Putin Volodymyr Medinsky, ha consegnato a Kiev un memorandum con le sue condizioni per un cessate il fuoco e per la pace. Un cessate il fuoco incondizionato è dunque escluso. Le condizioni russe per il cessate il fuoco. A parte il fatto che le delegazioni hanno concordato lo scambio di 6mila corpi di soldati caduti in combattimento e lo scambio di soldati feriti gravi e giovani sotto i 25 anni, progressi concreti per la fine della guerra non ce ne sono stati. 🔗 Leggi su Lapresse.it