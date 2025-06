Russia-Ucraina | nessuna svolta nel secondo round di colloqui a Istanbul

Il secondo round di colloqui a Istanbul tra Russia e Ucraina non ha portato a risultati concreti, ma il clima resta teso. Kyiv insiste per un incontro tra Zelensky e Putin, mentre Mosca avanza richieste strategiche su territori contesi. In un momento in cui le tensioni internazionali si intensificano, la diplomazia sembra l'unica via percorribile. Riusciranno i leader a trovare un accordo, o ci avvicineremo a nuovi conflitti? La situazione è in continua evoluzione.

Nessuna svolta nel secondo round di colloqui Russia-Ucraina a Istanbul. Kyiv spinge per un altro round prima del 30 giugno e per un incontro Zelensky-Putin. Nel frattempo, la Russia presenta il suo “memorandum”. Il presidente russo Vladimir Putin chiede il controllo di regioni che non controlla e la creazione di una zona cuscinetto. Pretende di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Russia-Ucraina: nessuna svolta nel secondo round di colloqui a Istanbul

Leggi anche Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

