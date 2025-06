Russia-Ucraina negoziati flop | Mosca inflessibile e Kiev si appella a Trump

L’ennesimo tentativo di negoziato tra Russia e Ucraina si chiude in un nulla di fatto, ma i riflettori si accendono su Donald Trump, che si propone come mediatore. Questo nuovo capitolo del conflitto non è solo una questione locale, ma riflette un trend globale: la ricerca di potere attraverso alleanze strategiche. La rigidità di Mosca contro la determinazione di Kiev: chi avrà la meglio? La risposta potrebbe riscrivere gli equilibri geopolitici.

A Istanbul solo un'ora di colloquio e ancora un nulla di fatto. A fine mese nuovo round negoziale. Il Presidente Usa Donald Trump si rifà avanti e si dice “pronto a sedermi al tavolo con i due leader”. Da Putin la pretesa di annettere i territori occupati, mentre Kiev chiede ancora un cessate il fuoco di 30 giorni e Mosca ne offre solo tre e nega il rapimento dei 339 bambini. Raggiunta l'intesa solo per un secondo scambio di prigionieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia-Ucraina, negoziati flop: Mosca inflessibile e Kiev si appella a Trump

