La Russia continua la sua aggressione verso l'Ucraina, rifiutando negoziati sinceri e presentando richieste inaccettabili. Questo ostinato rifiuto non solo aumenta le tensioni geopolitiche, ma mette a rischio anche la stabilità dell'intera regione. In un mondo dove i dialoghi di pace sono più che mai necessari, è cruciale riflettere su come la diplomazia possa prevalere sulla violenza. La storia ci insegna che la vera forza sta nella volontà di negoziare.

"La Russia mostra ancora di rifiutare dei negoziati in buona fede. La lista di richieste mostra che intende continuare l' aggressione nei confronti dell' Ucraina. La Russia si aspetta concessioni immediate" al suo memorandum "e non c'è rispetto dell' integrità e della sovranità dell' Ucraina ". Lo ha detto la portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Anitta Hipper nel corso del briefing con la stampa. La portavoce della Commissione Paula Pinho ha aggiunto che "le prossime settimane" mostreranno se da parte di Mosca c'è davvero "la volontà " a negoziare.

Leggi anche La Russia rifiuta l’ultimatum di Kyiv e dei Volenterosi: «Inaccettabile per noi» - La Russia ha respinto con fermezza l'ultimatum lanciato dai leader dei cosiddetti Paesi Volenterosi, definendo il loro linguaggio inaccettabile.

