Russia Kiev rivendica attacco ponte Crimea | Usa temono ritorsione contro obiettivi civili

Kiev torna a farsi sentire, mettendo nel mirino il ponte di Kerch, simbolo della presenza russa in Crimea. L’attacco, rivendicato dal servizio di sicurezza ucraino, non è solo un gesto militare, ma un segnale potente: la guerra si intensifica e le tensioni aumentano. Gli Stati Uniti ora temono possibili ritorsioni contro obiettivi civili, rivelando l’ombra di una nuova escalation. Un momento cruciale che potrebbe cambiare le sorti del conflitto.

A poche ore di distanza dal secondo incontro tra la delegazione russa e ucraina a Istanbul, Kiev ha colpito per la terza volta dall’inizio della guerra il ponte di Kerch, un’infrastruttura strategica costruita dalla Russia dopo l’annessione della Crimea nel 2014. Il servizio di sicurezza ucraino ha rivendicato l’operazione, spiegando che si tratterebbe del risultato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia, Kiev rivendica attacco ponte Crimea: Usa temono ritorsione contro obiettivi civili

Leggi anche Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron - In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

Segui queste discussioni sui social

#Russia is taking resource rich #African nations one by one, and its barely news. #Putin Leggi la discussione

#politics #alt #science #facts #lysenko #history #starvation #Russia #authoritarianism #investment #humanity Heather Cox Richardson 6/2/25When Political Ideology and Pseudo Science Join Forces Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Deraglia treno militare russo in Ucraina, Kiev rivendica attacco

Secondo ansa.it: Il servizio d'intelligence militare ucraino (Gur) ha rivendicato oggi un attentato contro un treno merci militare russo carico di carburante destinato alle truppe nella regione di Zaporizhzhia e nella ...

Ucraina, tre morti nell’attacco russo a Sumy. I servizi ucraini: «Colpito il ponte di Crimea»

Da editorialedomani.it: «I pilastri di supporto sottomarini» dell’infrastruttura «sono stati gravemente danneggiati», ha fatto sapere la Sbu, ricordando che si tratta di «un obiettivo assolutamente legittimo» perché «la Crim ...

Nuovo colpo degli 007 di Kiev: "Attacco subacqueo contro il ponte in Crimea"

Secondo msn.com: Terzo attacco per il ponte che collega la penisola al resto della terraferma. In azione gli uomini del SBU. Usato esplosivo sui piloni ...