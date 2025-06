Rugby Parabiago fianale amaro Sfuma il sogno della Serie A Elite | Ma siamo orgogliosi di voi

Il Rugby Parabiago si ferma a un passo dal sogno della serie A elite, ma il cuore e la determinazione dei suoi giocatori brillano oltre la delusione. Con una stagione storica alle spalle, la società invita a ripartire insieme, evidenziando l’importanza di un legame che va oltre il campo. Questo spirito di comunità , sempre più presente nello sport italiano, è ciò che rende ogni sfida un'opportunità per crescere. Forza Parabiago!

"Due colori, una squadra. Ci avete reso orgogliosi di voi, dal primo all'ultimo minuto di questa storica stagione. Ripartiamo da qui, sempre al vostro fianco". Queste le parole della società dopo la delusione della mancata promozione nella serie A elite per il Rugby Parabiago, arrivato ad un soffio dal sogno. È il Biella Rugby a festeggiare la storica promozione in Serie A Elite al termine di una finale intensa e combattuta, vinta per 19-17 contro Parabiago sul campo neutro dello Stadio Beltrametti di Piacenza. La partita si apre con una partenza decisa del Biella, che impone subito un ritmo alto.