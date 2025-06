Rovigoracconta 2025 | centro della cultura

Rovigo si conferma capitale della cultura! L'edizione 2025 di Rovigoracconta ha attirato un pubblico numeroso, celebrando il tema del ‘riconoscersi’ attraverso 60 eventi vibranti. In un'epoca in cui la connessione umana è più importante che mai, questo festival arancione ha offerto uno spazio di riflessione e condivisione. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il nostro legame con la comunità e le storie che ci uniscono!

Rovigo, 3 giugno 2025 – Si è conclusa l’edizione 2025 della rassegna culturale cittadina con successo di presenze. Una tre giorni di Rovigoracconta che ha messo al centro un tema centrale, ovvero, quello del ‘riconoscersi’. Il festival arancione ha riempito il centro città nell’ultimo fine settimana 30-31 maggio e 1° giugno, con 60 eventi che ha trasformato Rovigo in un centro nevralgico della cultura contemporanea. Tanti gli ospiti di prestigio. Da Davide Ferrario ad Andrea De Carlo, da Guido Tonelli ad Alice Guerra, dal premio Pulitzer Jhumpa Lahiri ad Alessia Gazzola, da Francesco Vidotto a Teresa Ciabatti, da Sergio Rizzo a Dario Bressanini, da Enrico Brizzi a Mauro Corona, da Antonella Viola a Immanuel Casto e ancora Paolo Borzacchiello, Enrico Galiano, Massimo Carlotto, Roberta Recchia, Marco Balzano, Vasco Mirandola, Antonio Moresco, Luca Mastrantonio, Lidia Ravera, Andrea Maggi e tantissimi altri protagonisti del mondo della letteratura e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rovigoracconta 2025: centro della cultura

