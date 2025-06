Rotelli Gruppo San Donato | Chiudiamo con €26 mld di fatturato e €323 mln di EBITDA; espansione all' estero verso Romania e Albania

Il Gruppo San Donato chiude l'anno con un fatturato di 26 miliardi e un EBITDA di 323 milioni, segnando un'era di espansione verso Romania e Albania. Paolo Rotelli punta a ispirarsi al modello Luxottica per trasformare l'azienda in una multinazionale della sanità. Un obiettivo ambizioso? Certo! Ma ciò che colpisce è l'impegno a esplorare cure innovative per la demenza cognitiva nei prossimi dieci anni. La salute del futuro è già qui!

Paolo Rotelli, Vice Presidente di Gruppo San Donato, ha dichiarato: "L'obiettivo è seguire il modello Luxottica e diventare una grande multinazionale italiana nel settore sanità; entro 10 anni sperimentazione sull'uomo per la cura della demenza cognitiva" Paolo Rotelli, Vice Presidente di Gru. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rotelli (Gruppo San Donato): "Chiudiamo con €2,6 mld di fatturato e €323 mln di EBITDA; espansione all'estero verso Romania e Albania"

Leggi anche Gruppo San Donato, Ghribi e Rotelli al Quirinale per la Festa della Repubblica: guida solida e visione globale - Il Gruppo San Donato, rappresentato da Ghribi e Rotelli, ha fatto bella figura al Quirinale durante la Festa della Repubblica.

Se ne parla anche su altri siti

Gruppo San Donato: ricavi 2024 record. Rotelli: "30 miliardi in sanità, non in missili”

Lo riporta affaritaliani.it: Risultati spinti da espansione internazionale, nuovi ospedali e ottimizzazione interna. Il gruppo punta su innovazione, sostenibilità e accesso ...

Gruppo San Donato, nel 2024 fatturato record a 2,6 miliardi. Ipo e apertura del capitale restano sul tavolo

Come scrive milanofinanza.it: Il vicepresidente Paolo Rotelli: aperti a tutti gli scenari dopo riassetto della governance. Nell’esercizio 2024 netto aumento anche dell’ebitda a 323 milioni (+39% sul 2023 e +56% sul 2019). Marco Ce ...

Il Gruppo San Donato presenta il bilancio consolidato 2024, Marco Centenari nuovo ad

Secondo msn.com: I vertici del Gruppo San Donato hanno presentato il bilancio consolidato 2024 e i risultati della semplificazione dell'assetto societario e della governance ...