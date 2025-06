Rosberg all' attacco | Max con Russell come Rossi con Marquez | l' ha colpito di proposito

Nico Rosberg non si tiene, e il suo attacco a Verstappen accende il dibattito nel mondo della Formula 1. Paragonando il contatto tra il campione olandese e George Russell al famoso scontro tra Rossi e Marquez, solleva interrogativi sulla gestione delle penalità . Secondo Rosberg, una bandiera nera sarebbe stata giusta. In un’epoca in cui il fair play è sempre più richiesto, queste polemiche riaccendono la discussione su sportività e rivalità . Chi ha ragione?

L’ex iridato fa discutere paragonando il contatto tra Verstappen e George in Spagna al celebre scontro di Sepang nel Motomondiale. E poi aggiunge: "Sarebbe stata giusta la bandiera nera". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rosberg all'attacco: "Max con Russell come Rossi con Marquez: l'ha colpito di proposito"

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

F1, Verstappen dopo la domenica bestiale con Russell: "Ho sbagliato". Rosberg ricorda Rossi-Marquez a Sepang

Scrive sport.virgilio.it: Max sui social ammette l'errore per la manovra pericolosa contro Russell nel finale del Gp di Spagna, intanto Rosberg è molto duro contro Verstappen ...

Horner risponde a Rosberg: “Bandiera nera per Max? Gli piace commentare in maniera sensazionalista”

Segnala formulapassion.it: Il team principal della Red Bull ha replicato al commento del campione del mondo 2016, che aveva duramente criticato la manovra di Verstappen ...

Rosberg: “Vedendo la manovra di Verstappen mi è venuto in mente l’episodio tra Rossi e Marquez in Malesia nel 2015”

Scrive formulapassion.it: Nico Rosberg ha paragonato la speronata di Verstappen a Russell a quanto accaduto in Malesia tra Rossi e Marquez nel 2015 in MotoGP ...