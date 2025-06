Roma-Svilar trattativa in salita | il rinnovo è in standby ma la terza offerta è pronta

La Roma si trova in un momento cruciale: il rinnovo di Mile Svilar è in standby, nonostante la terza offerta sia pronta. Il portiere serbo, con i suoi 16 clean sheet in 38 partite, ha dimostrato di essere un pilastro della squadra. Ma in un mercato sempre più competitivo, la sua permanenza nella Capitale è incerta. Riusciranno i giallorossi a blindare il loro talento? La tensione aumenta e i tifosi restano con il fiato sospeso.

Mile Svilar è stato uno dei protagonisti della stagione della Roma. Con 16 clean sheet in 38 presenze in Serie A, il portiere di nazionalità serba ha guadagnato la fiducia di tutto l’ambiente giallorosso, diventando un punto fermo tra i pali. Tuttavia, il suo futuro nella Capitale non è così scontato. Contratto fino al 2027, ma le trattative sono ferme. L’ex Benfica è legato alla Roma fino al 30 giugno 2027, ma le parti da tempo lavorano a un prolungamento che possa blindare il giocatore e adeguare il suo ingaggio alle prestazioni offerte. Al momento, però, la trattativa è in fase di stallo. L’entourage del portiere ha avanzato richieste giudicate troppo elevate: 3 milioni di euro netti a stagione, più un milione in bonus legati a prestazioni e risultati, come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Svilar, trattativa in salita: il rinnovo è in standby, ma la terza offerta è pronta

Leggi anche Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030 - Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

