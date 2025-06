Roma spunta il Milan per Svilar Pruzzo | Non ci si aspettava una crescita così esponenziale

Mile Svilar, portiere della Roma, sorprende tutti con una crescita straordinaria: 16 clean sheet e una leadership che fa la differenza. In un campionato avaro di soddisfazioni, il giovane talento si distingue non solo per le parate decisive, ma anche per la sua personalità in campo. Un trend che evidenzia l'importanza dei giovani talenti nel calcio moderno, pronti a prendere in mano il futuro delle loro squadre. La Roma può finalmente sorridere!

In una stagione partita decisamente con il piede sbagliato, la Roma ha avuto sempre una costante, ovvero il rendimento di Mile Svilar, che ha concluso il campionato con ben 16 clean sheet. Ad impressionare però, insieme alle parate nei momenti decisivi, non è solamente questo dato, ma anche la crescita esponenziale a livello di leadership, che ha portato l'estremo difensore serbo ad essere uno dei cardini della formazione giallorossa. Un'annata dunque decisamente esaltante, che ha messo in mostra tutte le qualità di Svilar, con la Roma che vorrebbe quindi continuare a godere delle prestazioni del serbo.

