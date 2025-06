Roma Saelemaekers | Rimanere al Milan è un’opzione che mi piace

Alejandro Saelemaekers, con le sue parole, alimenta l'attesa per il calciomercato: "Rimanere al Milan è un'opzione che mi piace". Mentre la Roma si prepara a rilanciarsi con Gian Piero Gasperini in panchina, il club rossonero punta a confermare i suoi talenti. In un calcio sempre più competitivo, la stabilità dei giocatori chiave diventa cruciale. Riuscirà Saelemaekers a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Milan?

Archiviata una stagione intensa, per la Roma si avvicina il momento di entrare nel vivo del calciomercato. I giallorossi hanno trovato il prossimo allenatore, quel Gian Piero Gasperini chiamato a riportare il club in Champions League dopo 6 anni d'astinenza. La dirigenza sarebbe al lavoro per regalare al coach di Grugliasco un organico quanto più completo, in ogni reparto. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe non solo all'attacco ma anche alle corsie esterne. Se a sinistra Angelino sarebbe sicuro del posto, a destra i capitolini dovrebbero scovare un elemento in grado di fare la differenza, di incidere negli ultimi metri.

Leggi anche Roma, Milan all’orizzonte: Ranieri rilancia Saelemaekers - La settimana in casa Roma si apre con un retrogusto amaro dopo la sconfitta contro l’Atalanta, che ha interrotto la striscia di imbattibilità in campionato.

