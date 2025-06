Roma ricoverati 5 bimbi dopo bagno in piscina uno grave | ipotesi intossicazione da cloro

Un pomeriggio di divertimento si è trasformato in un incubo: cinque bambini, dopo un bagno in piscina a Roma, sono stati ricoverati, uno in condizioni gravi. L’ipotesi di intossicazione da cloro solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture acqualudiche. In un periodo in cui la piscina è il simbolo dell'estate, è fondamentale garantire ambienti sicuri per i più piccoli. Prevenire è meglio che curare, soprattutto quando si tratta della salute dei nostri bambini.

Una giornata di svago in piscina si è tramutata in breve tempo in attimi di paura per i bagnanti di una struttura nel quartiere della Borghesiana, a Roma. Nel pomeriggio di domenica primo giugno, cinque bambini sono stati trasportati al pronto soccorso per essersi sentiti male dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo.

