Roma rebus Paredes | il Boca Juniors lo vuole per il Mondiale

La Roma si prepara a un nuovo capitolo con Gian Piero Gasperini al timone. Intanto, il Boca Juniors punta gli occhi su Paredes, in vista del Mondiale. Questo movimento di giocatori mette in luce un trend crescente: il mercato è in fermento e le squadre cercano talenti per brillare nelle competizioni globali. Riuscirà la Roma a trattenere il suo gioiello? La risposta potrebbe cambiare le sorti della stagione!

La stagione è passata in archivio e la Roma ha finalmente delineato il suo futuro. GiĂ , perchĂ© i giallorossi hanno scelto l’allenatore a cui affidarsi, in vista della prossima annata. Si tratta di Gian Piero Gasperini, che ha salutato l’Atalanta dopo 9 anni ricchi di trionfi e che firmerĂ il contratto con il nuovo club in settimana. Dopo aver inserito il tassello allenatore, la dirigenza si sarebbe messa al lavoro per quanto concerne una delicata sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo è quello di aggiungere elementi importanti ad un organico di per sĂ© ben fornito, cedendo anche quei calciatori che non rientrerebbero nel progetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, rebus Paredes: il Boca Juniors lo vuole per il Mondiale

Leggi anche Zalewski in gol con l’Inter, la Roma osserva: il futuro è un rebus - Il presente della Roma è promettente, ma il futuro richiede lungimiranza e strategia. Con l’obiettivo di conquistare un posto in Champions League, i giallorossi pianificano un'estate di mercato cruciale.

