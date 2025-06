Roma Krstovic può lasciare il Lecce Sticchi Damiani | Sono tutti cedibili

Il calciomercato estivo si scalda e la Roma non sta a guardare! Con la qualificazione in Europa League in tasca, i giallorossi puntano a rinforzare la squadra. Krstovic del Lecce potrebbe essere uno dei volti nuovi: Sticchi Damiani annuncia che tutti i suoi giocatori sono cedibili. Rimanere competitivi è il mantra di una Serie A in continua evoluzione. Chi sarà il prossimo colpo? La suspense è nell’aria!

Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo e la Roma non vuole farsi cogliere impreparata. Archiviata la qualificazione alla prossima Europa League, dopo aver sfiorato quella in Champions, i giallorossi vogliono costruire una rosa di alto livello e completa in ogni reparto. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi si starebbe focalizzando, nello specifico, sull'attacco. Eldor Shomurodov potrebbe partire dopo un'annata più che positiva, mentre Artem Dovbyk risulterebbe essere in bilico. Il prossimo allenatore Gian Piero Gasperini avrebbe bisogno di una punta giovane, da plasmare a suo piacimento nel corso delle settimane.

Leggi anche Gasperini all’attacco, Abraham possibile sorpresa: Krstovic il Retegui della Roma? - La Roma si prepara a una nuova era con Gasperini in panchina, un tecnico capace di trasformare le squadre e far emergere talenti.

