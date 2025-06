Roma iniziato il bilaterale tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron | sorrisi baci e qualche bisbiglio all’orecchio- Il video

A Palazzo Chigi, il bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si apre con sorrisi e gesti affettuosi, un segnale di distensione tra Italia e Francia. Questo incontro non è solo un evento diplomatico, ma rappresenta un passo verso una nuova era di collaborazione in Europa. Con le sfide globali che ci attendono, la sinergia tra questi due leader potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del nostro continente. Siete pronti a seguire questa evoluzione?

Sorrisi, strette di mano, baci sulle guance e qualche parolina mormorata all’orecchio: è iniziato così il bilaterale tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. Si tratta del primo vertice ufficiale tra i due leader europei, che hanno dato il via all’incontro ascoltando gli inni e passando in rassegna il reparto d’onore della Marina Militare. Al centro del dialogo la competitività europea, la difesa comune e il rafforzamento dei legami transatlantici: tutti temi su cui l’inquilino dell’Eliseo ha fortemente insistito nelle ultime settimane. All’ordine del giorno ci sarà anche il contrasto comune all’immigrazione irregolare, per costruire «un’Europa più sovrana, più forte e più prospera». 🔗 Leggi su Open.online

