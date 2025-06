Roma in stallo il rinnovo di Svilar | non solo piste estere spunta il Milan

La Roma vive un periodo di stallo sul rinnovo di Mile Svilar, ma il suo rendimento eccezionale è sotto gli occhi di tutti. Con 16 clean sheet, il portiere non solo ha dimostrato talento, ma anche capacità di comando. In un campionato così turbolento, la sua crescita rappresenta una luce nel buio. E ora, con il Milan che si fa avanti, la sfida si complica: sarà il momento decisivo per capire il futuro della porta giallorossa?

In una stagione partita decisamente con il piede sbagliato, la Roma ha avuto sempre una costante, ovvero il rendimento di Mile Svilar, che ha concluso il campionato con ben 16 clean sheet. Ad impressionare però, insieme alle parate nei momenti decisivi, non è solamente questo dato, ma anche la crescita esponenziale a livello di leadership, che ha portato l'estremo difensore serbo ad essere uno dei cardini della formazione giallorossa. Un'annata dunque decisamente esaltante, che ha messo in mostra tutte le qualità di Svilar, con la Roma che vorrebbe quindi continuare a godere delle prestazioni del serbo.

