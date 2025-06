Roma il bagno in piscina si trasforma in un incubo | cinque bambini intossicati

Un pomeriggio di divertimento si è tramutato in un incubo per cinque bambini a Roma. Dopo una giornata di giochi e bagni, l'intossicazione da cloro ha colpito i piccoli, richiamando l'attenzione su un tema cruciale: la sicurezza nelle piscine. Questo triste episodio mette in luce quanto sia fondamentale garantire spazi ricreativi sicuri per i più giovani. Non lasciamo che il divertimento diventi un rischio!

Un bagno in piscina si è trasformato in un incubo per cinque bambini di 9 anni del quartiere Borghesiana, alla periferia di Roma: è successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 giugno, dopo che i piccoli avevano trascorso una giornata spensierata in un centro sportivo. L'ipotesi è che dietro i malori possa esserci stata una intossicazione da cloro: in particolare, potrebbe essersi verificata una fuoriuscita di cloro che avrebbe intossicato i cinque ragazzini. A lanciare l'allarme uno dei genitori. Sul posto è intervenuto il 118 e i bambini sono stati portati al pronto soccorso: due sono stati dimessi subito, due sono stati ricoverati in reparto pediatrico e il più grave è ancora ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, il bagno in piscina si trasforma in un incubo: cinque bambini intossicati

Cosa riportano altre fonti

