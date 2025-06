Roma Fiumicino | Enel e Adr lanciano il più grande sistema di stoccaggio da batterie auto

Roma Fiumicino fa un balzo verso il futuro con il nuovo sistema di stoccaggio energetico! Grazie alla collaborazione tra Enel e Adr, l’aeroporto ospita il più grande impianto italiano che riutilizza batterie di auto elettriche. Questo progetto non solo promuove l’economia circolare, ma segna un passo fondamentale verso un’energia più sostenibile. Un esempio brillante di come innovazione e responsabilità possano volare insieme!

Il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano, e tra i maggiori in Europa, che riutilizza batterie di auto elettriche: è quello nato all'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino grazie al progetto Pioneer, realizzato da Enel e Adr, per applicare concretamente i principi dell' economia circolare e della sostenibilità ambientale, puntando al contempo alla decarbonizzazione dell'hub. Pioneer (airPort sustaInability secONd lifE battEry stoRage) consentirà infatti l'abbattimento di 16.000 tonnellate di anidride carbonica nell'arco di dieci anni. L'innovativo sistema di accumulo - realizzato con il contributo scientifico dell'istituto di ricerca tedesco Fraunhofer - immagazzina energia rinnovabile per usarla anche quando il sole non c'è e, soprattutto, valorizza batterie usate di veicoli elettrici donando loro una seconda vita: si tratta infatti dell'unico esempio di integrazione di batterie eterogenee provenienti da tre differenti case automobilistiche (Nissan, Mercedes-Benz e Stellantis). 🔗 Leggi su Quotidiano.net