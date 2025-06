Roma cresce emergenza salute mentale Caritas lancia allarme

A Roma, l'emergenza salute mentale sta assumendo proporzioni preoccupanti. La Caritas lancia un grido d'allarme, rivelando una crescente fragilità tra le persone più vulnerabili. In un contesto post-pandemia, è fondamentale investire in iniziative di prevenzione e riabilitazione. Un dato interessante? Solo attraverso il supporto comunitario possiamo affrontare e risolvere questa crisi silenziosa. È tempo di agire e non restare in silenzio!

Nella città di Roma, cresce l’emergenza salute mentale. Dall’attività dei centri di ascolto specializzati della Caritas capitolina emerge l’urgenza di mettere a punto misure di prevenzione e riabilitazione per i pazienti con fragilità psichica. Servizio di Lucia Ascione. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Roma, cresce emergenza salute mentale. Caritas lancia allarme

