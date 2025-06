Roma cinque minori intossicati per il cloro di una piscina

Un momento di divertimento si trasforma in un incubo: cinque minori intossicati dal cloro in una piscina di Roma. Questo evento solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza nei luoghi di svago, soprattutto per i più piccoli. Con l'estate alle porte e la voglia di tornare a divertirsi, è fondamentale garantire ambienti sani e sicuri. L'attenzione su questo tema è più che mai attuale. La salute dei nostri bambini non può essere un rischio!

Un rumore sordo, e poi il grido di un bambino: "Mamma la piscina sta diventando gialla!". Qualche lungo attimo per capire cosa stesse succedendo, poi da una piscina di un centro sportivo privato del quartiere Borghesiana, a Roma, hanno iniziato a uscire tutti i bagnanti, in gran parte bambini che stavano giocando in acqua. 5 minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni si sono sentiti male, molto probabilmente per un’anomala fuoriuscita di cloro. Hanno iniziato a tossire e respirare male. Gli occhi e la pelle in fiamme, a tal punto che i genitori li hanno portati al policlinico Umberto I. Quattro sono fratelli, il quinto era nella stessa zona della piscina, quella con più concentrazione di sostanza corrosiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, cinque minori intossicati per il cloro di una piscina

