Roma cinque minori intossicati da cloro in piscina | grave bimbo di 9 anni rischia danni neurologici

Un episodio inquietante scuote Roma: cinque minori, tra cui un bimbo di 9 anni in gravi condizioni, intossicati da cloro in una piscina del quartiere Borghesiana. Questo incidente pone l'accento sull'importanza della sicurezza nelle strutture dedicate ai più piccoli, un tema sempre più attuale nel contesto della crescita dell'attività sportiva giovanile. La pronta segnalazione di un ragazzino ci ricorda quanto sia fondamentale educare i bambini a riconoscere i segnali di pericolo.

È accaduto in un circolo privato nel quartiere Borghesiana. L'allarme lanciato da un ragazzino: "Mamma, l'acqua sta diventando gialla". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, cinque minori intossicati da cloro in piscina: grave bimbo di 9 anni, rischia danni neurologici

