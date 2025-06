Roma cinque bambini intossicati dopo bagno in piscina in un centro sportivo | ?il più grave è in terapia intensiva

Un episodio allarmante scuote Roma: cinque bambini intossicati dopo un bagno in piscina. Il più grave è attualmente in terapia intensiva, mentre gli altri stanno ricevendo cure. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture pubbliche e private, un tema caldo nel contesto dell'estate 2023, dove i luoghi di svago dovrebbero garantire la massima protezione per i più piccoli. La salute dei nostri bambini deve sempre essere una priorità!

Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati, dopo il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, a Roma. Trasportati al pronto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, cinque bambini intossicati dopo bagno in piscina in un centro sportivo: ?il più grave è in terapia intensiva

