Roma cibo tenuto tra blatte e sporcizia | chiuso un bar e un laboratorio di pasticceria

Roma, 3 giugno 2025 – La recente chiusura di un bar e di un laboratorio di pasticceria per violazioni igienico-sanitarie mette in luce un problema sempre più pressante: la sicurezza alimentare. In un'epoca in cui il cibo è diventato un simbolo di qualità e benessere, è fondamentale garantire standard elevati. I controlli della Polizia Locale e dell'ASL sono un passo cruciale per tutelare la nostra salute. La prossima volta che scegli un locale, chiediti: cosa c'è

Roma, 3 giugno 2025 – Rispetto delle regole e tutela della salute pubblica sono alcuni degli aspetti alla base dei controlli che la Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo XI Marconi, sta portando avanti in collaborazione con il personale dell’ASL RM3, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), presso le attività commerciali ed i locali pubblici nel territorio del XI Municipio. Durante le ispezioni in due esercizi, precisament e un bar ed un laboratorio di pasticceria, siti in zona Portuense e luoghi di ritrovo per numerosi avventori, gli agenti hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie tali da portare all’immediata chiusura di entrambi i locali, disposta dal personale dell’ASL. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche Cibo conservato fra rifiuti e sporcizia, chiuso ristorante etnico a Roma: sequestrati 300 chili di alimenti - Un ristorante etnico a Monteverde, Roma, è stato chiuso dopo un'ispezione dei Nas che ha rivelato condizioni igienico-sanitarie gravissime.

Segui queste discussioni sui social

Roma, fari puntati su Karim Konaté: l’attaccante ivoriano del Salisburgo nel mirino giallorosso#Calciomercato #Notizie #Asroma #Asromanews #Calcio #Calciomercatoasroma #Calciomercatoroma #Featured #Konat #Roma #Romanews #Salisburgo #romagi… Leggi la discussione

#756 Aggressione transfobica, sfregio a Forte Bravetta, mancano posti per bimb* disabili nei centri estivi e altre storie di Roma #transfobia #roma #svejaopen.spotify.com/episode/0UXc... Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Blatte in cucina e alimenti vicino alla spazzatura: chiusi il bar Rhegion e il Cornettone a Portuense

Lo riporta fanpage.it: Entrambi i locali molto conosciuti in zona Portuense sono stati chiusi per carenze igienico sanitarie. Tra sporcizia in cucina e blatte, i proprietari dovranno pagare dodicimila euro di sanzioni ed ...

Roma, tonnellate di cibo invase da blatte e sporcizia: due ristoranti cinesi sequestrati a Trastevere

Riporta quotidiano.net: Roma, 22 settembre 2012 - I Nas Carabinieri di Roma ha sottoposto a sequestro penale due ristoranti cinesi a Trastevere, uno dei quartieri della movida romana, tenuti in pessime condizioni ...

Topo passeggia sul cibo a Roma: “Trovate blatte e feci di topo nel supermercato, situazione grave”

Riporta fanpage.it: Il video del topo che banchetta e passeggia tra il cibo di un ... di roditori e blatte". Racconta a Fanpage.it la dottoressa Rosaria Marino, direttrice del Sian della Asl Roma 1: "Abbiamo ...