Roma caput padel | al Foro Italico torna il BNL Italy Major Premier Padel

...ospitato eventi che uniscono passione e adrenalina. Quest’anno, il BNL Italy Major Premier Padel porta una ventata di novità, confermando il padel come sport in ascesa. Non è solo un torneo, ma un'esperienza che coinvolge fans e atleti in un’atmosfera unica. Scopri come Roma continua a scrivere pagine indimenticabili nel grande libro dello sport!

C’è una strana energia che attraversa Roma ogni volta che lo sport si fa spettacolo. A maggior ragione quando i riflettori si accendono su una location d’eccezione come il Foro Italico e la città si trasforma in palcoscenico internazionale. Dal tennis all’atletica, la Capitale ha sempre. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Roma caput padel: al Foro Italico torna il BNL Italy Major Premier Padel

Padel al Foro Italico: Roma Scrive la Storia di Questo Sport

Premier Padel Roma: i migliori al mondo si sfidano al Foro Italico, tra loro anche Sara Errani

Roma guida il fenomeno padel: il Foro Italico si conferma centro sportivo

