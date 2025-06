Roma bimbi intossicati dal cloro dopo un bagno in piscina in un centro sportivo | 5 ricoverati uno rischia danni neurologici

Un episodio preoccupante scuote Roma: cinque bambini sono stati ricoverati dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo, con uno di loro a rischio di danni neurologici. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture ricreative, specialmente in un periodo in cui l'attenzione alla salute dei minori è più che mai alta. È fondamentale garantire ambienti sicuri per tutti, affinché il divertimento non si trasformi in paura.

Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati dal cloro, dopo il bagno nella piscina del dentro sportivo ?Imperium Eventi? in via della Capanna Murata, in.

Leggi anche Cinque bimbi ricoverati dopo il bagno in piscina a Roma: uno rischia danni neurologici - Un tragico incidente ha colpito cinque bambini, ricoverati in ospedale dopo un bagno in piscina a Roma.

