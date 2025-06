Roma bimbi intossicati dal cloro dopo un bagno in piscina in un centro sportivo | 5 ricoverati uno rischia danni neurologici Il pm apre un fascicolo

Un bagno innocente si trasforma in un incubo a Roma: cinque bambini sono stati ricoverati dopo aver accusato malori, probabilmente a causa di intossicazione da cloro. Uno di loro rischia danni neurologici permanenti. Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strutture sportive, evidenziando la necessità di controlli più rigorosi. La salute dei più piccoli deve sempre essere la priorità ! Rimanete aggiornati su sviluppi e misure preventive.

Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati dal cloro, dopo il bagno nella piscina del dentro sportivo ?Imperium Eventi? in via della Capanna Murata, in.

Leggi anche Roma, ricoverati 5 bimbi dopo bagno in piscina, uno grave: ipotesi intossicazione da cloro - Un pomeriggio di divertimento si è trasformato in un incubo: cinque bambini, dopo un bagno in piscina a Roma, sono stati ricoverati, uno in condizioni gravi.

