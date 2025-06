Roma bimbi intossicati dal cloro dopo un bagno in piscina in un centro sportivo | 5 ricoverati uno rischia danni neurologici Il pm apre un fascicolo sequestrata la piscina

Cinque bambini sono stati ricoverati a Roma, dopo aver accusato malori in piscina, presumibilmente a causa di un'intossicazione da cloro. Uno di loro rischia danni neurologici permanenti. Un episodio inquietante che solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture sportive, un tema sempre pi√Ļ attuale in un'epoca in cui le famiglie cercano luoghi sicuri per far divertire i propri figli. La piscina √® stata sequestrata e il pm ha aperto un fascicolo. La salute dei piccoli deve essere la priorit√†.

Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati dal cloro, dopo il bagno nella piscina del dentro sportivo "Imperium Eventi" in via della Capanna Murata.

