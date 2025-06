Roma bambini intossicati dopo un bagno in piscina in un centro sportivo | 5 ricoverati ?il più grave in terapia intensiva

Un episodio allarmante scuote Roma: cinque bambini, dopo un tuffo in piscina, si sono sentiti male e sono stati ricoverati, con uno di loro in gravi condizioni. Questo incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strutture sportive. Anno dopo anno, cresce la sensibilizzazione verso l'importanza di controlli rigorosi per garantire ambienti sani e sicuri per i più piccoli. Non è solo una questione di divertimento, ma di salute!

Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati, dopo il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, a Roma.

