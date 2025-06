Roma bambini intossicati dal cloro in piscina Uno è grave

Un episodio preoccupante scuote Roma: cinque bambini intossicati dal cloro in una piscina, uno di loro in gravi condizioni. Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza degli impianti sportivi, un tema cruciale per la salute dei più piccoli. In un periodo in cui le attività estive sono in auge, è fondamentale garantire ambienti sicuri e controllati. La salute dei nostri bambini deve sempre essere la priorità!

Cinque bambini intossicati dal cloro dopo un bagno in una piscina di un circolo sportivo di Roma. È accaduto ieri in zona Borghesiana. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni. Servizio di Marino Galdiero.

