Roma asse caldo con il Salisburgo | non solo Gourna Douath sul piatto

La Roma si prepara a un'estate calda, non solo sul campo con l'arrivo di Gourna-Douath, ma anche nel calciomercato. L'obiettivo? Costruire una squadra competitiva da regalare a Gian Piero Gasperini. In un calcio sempre più internazionale e dinamico, i giallorossi puntano a fare la differenza in Serie A e in Europa. Sarà interessante scoprire quali nuovi talenti si uniranno al progetto per scrivere una storia vincente!

Il calciomercato estivo sta per cominciare e la Roma vuole farsi trovare pronta. Nell’arco di questi mesi, i giallorossi dovranno costruire una rosa di alto livello e completa in ogni reparto, da regalare a Gian Piero Gasperini. La dirigenza vorrebbe consegnare al tecnico di Grugliasco un organico ben fornito, per fare la voce grossa sia in campionato che in Europa League. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe cominciare blindando alla sua corte quegli elementi che faranno parte del presente e del futuro del club. I capitolini si sarebbero focalizzati, nello specifico, sulla situazione legata alla mediana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, asse caldo con il Salisburgo: non solo Gourna Douath sul piatto

Leggi anche Avs in aula con bandiere della Palestina, Fratoianni: ‘ricostituito l’asse Roma-Berlino’ - In aula alla Camera, Nicola Fratoianni ha accusato il governo di essere complici di quanto accade in Palestina, richiamando alla responsabilità politica e internazionale.

Segui queste discussioni sui social

Roma, fari puntati su Karim Konaté: l’attaccante ivoriano del Salisburgo nel mirino giallorosso#Calciomercato #Notizie #Asroma #Asromanews #Calcio #Calciomercatoasroma #Calciomercatoroma #Featured #Konat #Roma #Romanews #Salisburgo #romagi… Leggi la discussione

#756 Aggressione transfobica, sfregio a Forte Bravetta, mancano posti per bimb* disabili nei centri estivi e altre storie di Roma #transfobia #roma #svejaopen.spotify.com/episode/0UXc... Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma beffata dal Salisburgo nel finale: l’Europa League ora si mette in salita

Scrive fanpage.it: Incredibile finale per la Roma che si vede superare dal Salisburgo grazie alla rete di Capaldo all’88’. Una doccia fredda in vista del ritorno dei playoff per i giallorossi che hanno colpito ...

La Roma cade in Austria: 1-0 Salisburgo

Come scrive calciomercato.com: La Roma cade in Austria: il Salisburgo vince 1-0 nell'andata dei playoff di Europa League, decide la rete di Nicolas Capaldo all'88', un colpo di testa che punisce la disattenzione della difesa ...

Roma, ecco il Salisburgo: attacco super (con l'insidia Okafor) e sfottò social. Treni e trasferta in Austria: cosa sapere

Lo riporta ilmessaggero.it: L’urna di Nyon estrae il Salisburgo per la Roma. I due club si affronteranno il 16 febbraio alla Red Bull Arena e il 23 allo stadio Olimpico. Non esistono precedenti ufficiali tra le due squadre ...