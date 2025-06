Roma | 5 minori intossicati da cloro in piscina grave bimbo di 9 anni

Una giornata di divertimento in piscina si è trasformata in un incubo per cinque minori a Roma, colpiti da intossicazione da cloro. Un bambino di 9 anni è in gravi condizioni. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza nelle strutture ricreative, un tema sempre più attuale. Mentre il caldo estivo avanza e le famiglie cercano svago, è fondamentale garantire ambienti sicuri per i più piccoli. La prevenzione è la chiave!

Roma, 3 giu.(LaPresse) – Doveva essere una giornata di svago in piscina, ma per cinque bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri mattina, secondo quanto apprende LaPresse, nella piscina privata di via Capanna Murata alla Borghesiana a Roma, nella struttura ‘Imperium eventi’ si è verificata una fuoriuscita di cloro che ha intossicato i cinque ragazzini. Uno dei bambini rimasti intossicati di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma. Sul posto è intervenuto l’Ares 118. Indaga la polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: 5 minori intossicati da cloro in piscina, grave bimbo di 9 anni

