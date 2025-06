Roma 5 bimbi intossicati da cloro in piscina | uno è grave

Un giorno di divertimento si è trasformato in incubo per cinque bambini a Roma, intossicati da cloro in piscina. Purtroppo, uno di loro è in condizioni gravi. Questo drammatico evento riaccende l'attenzione sulla sicurezza delle strutture ricreative, proprio mentre le famiglie si preparano a godere dell'estate. È fondamentale garantire ambienti sicuri per i più piccoli, perché il gioco non deve mai diventare un rischio.

Doveva essere una giornata di svago in piscina, ma per cinque bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri mattina, secondo quanto apprende LaPresse, nella piscina privata di via Capanna Murata alla Borghesiana a Roma, nella struttura ‘Imperium eventi’ si è verificata una fuoriuscita di cloro che ha intossicato i cinque ragazzini. Uno dei bambini rimasti intossicati di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma. Sul posto è intervenuto l’Ares 118. Indaga la polizia. Come si riconosce un’intossicazione da cloro?. Un’ intossicazione derivante dall’inalazione o dall’ingestione di cloro presente nell’acqua può scatenare difficoltà respiratorie, accumulo di fluidi nei polmoni, bruciore alla bocca, dolore e gonfiore alla gola, mal di stomaco, vomito e sangue nelle feci. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, 5 bimbi intossicati da cloro in piscina: uno è grave

Se ne parla anche su altri siti

Roma, 5 bimbi intossicati da cloro in piscina: uno è grave

Come scrive msn.com: Doveva essere una giornata di svago in piscina, ma per cinque bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri mattina, secondo quanto apprende LaPresse, nella piscina privata di via Capanna Mur ...

Roma: 5 minori intossicati da cloro in piscina, grave bimbo di 9 anni

Si legge su msn.com: Roma, 3 giu.(LaPresse) - Doveva essere una giornata di svago in piscina, ma per cinque bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri mattina, secondo ...

Cloro in piscina intossica 5 minori: grave un bimbo di 9 anni

Da rainews.it: Cinque bambini sono rimasti intossicati ieri mattina in una piscina privata alla Borghesiana, a Roma, a causa di una fuoriuscita di cloro. Uno di loro, un bambino di 9 anni, è stato ricoverato in grav ...