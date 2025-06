Roma 5 bambini ricoverati dopo bagno in piscina | uno è grave

Un pomeriggio di svago si è trasformato in un incubo a Roma, dove cinque bambini sono stati ricoverati dopo un bagno in piscina, con uno di loro in condizioni gravi. Questo tragico episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza negli impianti sportivi, un tema sempre più rilevante nei caldi mesi estivi. È fondamentale garantire spazi sicuri per i nostri piccoli, perché la prevenzione è l’unica vera cura per incidenti simili.

Cinque bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in una piscina in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia di Roma. I cinque sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave, che ha 9 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva. Sulla vicenda indaga la polizia. Dai primi riscontri, sembra che il malore sia legato a un'intossicazione da cloro.

