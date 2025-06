Roma 5 bambini intossicati dopo bagno in piscina | uno è in terapia intensiva

Un pomeriggio di svago si è trasformato in incubo per cinque bambini a Roma, che dopo un bagno in piscina hanno accusato malori da intossicazione. Il trend della sicurezza nelle strutture ricreative è ora sotto i riflettori: quanto conosciamo davvero sulla qualità delle acque? Mentre due piccoli sono stati dimessi, uno è in terapia intensiva. Questo evento accende l'attenzione su un tema cruciale: la salute dei nostri figli deve sempre venire prima.

(Adnkronos) – Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati, dopo il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, a Roma. Trasportati al pronto soccorso, due sono stati dimessi subito, due sono stati ricoverati in reparto pediatrico e il più grave, 9 anni, è ancora ricoverato in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, 5 bambini intossicati dopo bagno in piscina: uno è in terapia intensiva

