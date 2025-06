Roma 5 bambini intossicati dal cloro in una piscina | uno è grave

Un tragico incidente ha colpito cinque bambini a Roma, intossicati dal cloro in una piscina. Uno di loro è in gravi condizioni. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza nelle strutture ricreative, un tema sempre più attuale nel dibattito sulla salute pubblica. È fondamentale garantire ambienti sicuri per i più piccoli, perché ogni momento di svago deve essere un momento di gioia, non di paura. La prevenzione è la chiave!

Cinque bambini sono rimasti intossicati dal cloro nella piscina del centro sportivo privato Imperium Eventi di via Capanna Murata a Roma, zona Borghesiana. I bambini, di età compresa tra 5 e 11 anni, hanno accusato subito gravi sintomi, difficoltà respiratorie, giramenti di testa e malore diffuso immediatamente dopo aver fatto il bagno in piscina. Uno . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roma, 5 bambini intossicati dal cloro in una piscina: uno è grave

Leggi anche A Roma il centro estivo che fa fiorire la fantasia dei bambini - Al Chiostro del Bramante di Roma, il Chiostro Summer Art accende la fantasia dei bambini dai 4 agli 11 anni.

Segui queste discussioni sui social

Roma, 5 bambini in ospedale dopo un bagno in piscina: «Intossicati dal cloro» #?? #ATTUALIT #Bambini #Inchieste #Lazio #Piscine #Polizia #Roma #Openonline #News #Notizie #Italia #mastomondo online/2025/06/03/roma-bambini-ospedale-piscina-b… Leggi la discussione

Roma, fari puntati su Karim Konaté: l’attaccante ivoriano del Salisburgo nel mirino giallorosso#Calciomercato #Notizie #Asroma #Asromanews #Calcio #Calciomercatoasroma #Calciomercatoroma #Featured #Konat #Roma #Romanews #Salisburgo #romagi… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, bambini intossicati dopo un bagno in piscina in un centro sportivo: 5 ricoverati, il più grave in terapia intensiva

msn.com scrive: Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati, dopo il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, in ...

Bambini intossicati dopo il bagno in piscina, uno dei 5 in terapia intensiva

Lo riporta msn.com: Cinque bambini si sono sentiti male dopo aver fatto il bagno in una piscina di un centro sportivo situato in via della Capanna Murata a Roma. Uno di loro è in gravi condizioni ...

Intossicati dal cloro in piscina 5 bambini, il più grave è sardo

Secondo rainews.it: Ricoverato in terapia intensiva un bimbo originario dell'Oristanese. Incidente in una struttura privata nella Capitale ...