Roma 5 bambini in ospedale dopo un bagno in piscina | Intossicati dal cloro

Cinque bambini sono stati ricoverati in ospedale, vittime di intossicazione da cloro dopo un pomeriggio di gioco in piscina a Roma. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti e sull'importanza di controlli rigorosi, soprattutto in un periodo in cui le piscine stanno riaprendo in tutta Italia. La salute dei più piccoli deve sempre essere una priorità : la prevenzione è fondamentale. Restate sintonizzati per conoscere gli sviluppi!

Cinque bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in una piscina in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia della Capitale. I bimbi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave, che ha 9 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva. Sulla vicenda indaga la polizia. Dai primi riscontri, sembra che il malore sia legato a un’intossicazione da cloro. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 dalla chiamata di uno dei genitori. I bambini si sono sentiti male dopo un bagno nella piscina di un centro sportivo di via Capanna Murata. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche A Roma il centro estivo che fa fiorire la fantasia dei bambini - Al Chiostro del Bramante di Roma, il Chiostro Summer Art accende la fantasia dei bambini dai 4 agli 11 anni.

Su questo argomento da altre fonti

Roma, 5 bambini ricoverati dopo bagno in piscina: uno è grave

Si legge su tg24.sky.it: I bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia della Capitale. Il più grave, che ha 9 anni, si trova in terapia ...

Roma, cinque bambini intossicati dopo bagno in piscina in un centro sportivo: il più grave è in terapia intensiva

Secondo ilmattino.it: Cinque bambini hanno avvertito dei malori, probabilmente intossicati, dopo il bagno nella piscina di un centro sportivo in via della Capanna Murata, in zona Borghesiana, a Roma. Trasportati al pronto.

5 bimbi ricoverati dopo bagno in piscina a Roma, uno grave

Lo riporta notizie.tiscali.it: (ANSA) - ROMA, 03 GIU - Cinque bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in una piscina in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia della Capitale. I ...