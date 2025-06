Roland Garros Musetti sfida Tiafoe per la semifinale | primo set all' azzurro? Diretta 6-2 1-0

Lorenzo Musetti sta vivendo un momento magico a Roland Garros, dove sfida Francis Tiafoe per conquistare un posto in semifinale. Con un primo set a suo favore, l'azzurro dimostra di avere il talento e la determinazione necessari per emergere nel panorama del tennis mondiale. Se dovesse vincere, potrebbe affrontare Alcaraz, il giovane prodigio spagnolo. Sarà una battaglia epica che segnerà il futuro del tennis!

Lorenzo Musetti se la vede con lo statunitense Francis Tiafoe per una possibile semifinale con Alcaraz . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, Musetti sfida Tiafoe per la semifinale: primo set all'azzurro? Diretta 6-2, 1-0

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l'elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

